Россия не считает качественным расследование механизма ОЗХО и ООН по Хан-Шейхуну

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Москва не считает качественной работу Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии (СМР) в Хан-Шейхуне, поскольку эксперты не стали брать пробы на авиабазе Шайрат, где якобы хранился зарин. Об этом заявил в пятницу директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"Существует совместный механизм ОЗХО и ООН, созданный в 2015 году для установления виновных [в применении химоружия в Сирии], в том числе на основе информации, которую собрала миссия по установлению фактов ОЗХО, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. - Совместный механизм посетил авиабазу Шайрат 8-9 октября, но при этом данная команда почему-то не имела указаний отобрать пробы на аэродроме".

"От выполнения этой важнейшей функции, связанной с расследованием, СМР категорически отказывается, убедительных объяснений представить не в состоянии, - отметил Ульянов. - Поэтому у нас четкое впечатление, что назвать такое расследование качественным совершенно нельзя. Это непрофессиональный подход, вызывающий огромные вопросы".

Дипломат напомнил, что мандат СМР истекает 16 ноября. "Поэтому будет доклад механизма, что там будет, мы узнаем 26 октября", - сказал он, отметив, что после этого решится вопрос о продлении мандата.

29 июня ОЗХО опубликовала доклад, согласно которому 4 апреля 2017 года в городе Хан-Шейхун был распылен зарин или подобный ему ядовитый газ. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому Шайрат в провинции Хомс.