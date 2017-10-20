Сурайкин заявил, что он единственный кандидат на пост президента от "Коммунистов России"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. "Коммунисты России" в пятницу проведут в Сочи пленум центрального комитета партии, на котором назначат дату предвыборного съезда и рассмотрят вопрос о действиях члена ЦК Виктора Перова, заявляющего, что он является возможным кандидатом от партии на президентских выборах. Об этом сообщил ТАСС председатель ЦК партии Максим Сурайкин, который был поддержан партией для участия в президентской кампании.

Ранее среди журналистов была распространена информация об экстренном пленуме ЦК "Коммунистов России" в связи с появлением в партии двух кандидатов на президентские выборы - Сурайкина и Перова.

В мае пленум ЦК "Коммунистов России" поддержал кандидатуру Сурайкина для участия в выборах президента. Отвечая на вопрос, остается ли это решение в силе и является ли он единственным кандидатом от партии, Сурайкин сказал, что "на данный момент никаких других решений официальных партийных органов не было".

"У нас сегодня пленум центрального комитета, который посвящен молодежной политике. Кроме того, пленум рассмотрит вопрос назначения съезда в декабре, который, в том числе будет рассматривать вопрос об участии партии в выборах. И одним из вопросов будет о партийной ответственности господина Перова", - сказал руководитель партии ТАСС.

Он сообщил также, что Перову ранее был сделано ряд предупреждений, "когда он был пойман на некоторых некрасивых вещах", он был снят с должности первого секретаря комитета ленинградского областного отделения партии. Однако, поскольку Перов член ЦК партии, вопрос о его партийной ответственности может рассмотреть только пленум ЦК, пояснил Сурайкин.

Кто еще хочет участвовать в выборах президента

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года, предвыборная кампания официально стартует в период с 7 по 17 декабря. Ранее о намерении участвовать в выборах уже заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии "Яблока" и глава ее политкомитета Григорий Явлинский, политолог, руководитель Центра социальных технологий Андрей Богданов, который планирует выдвинуться от Коммунистической партии социальной справедливости, и телеведущая Ксения Собчак.

Президент России Владимир Путин пока не озвучивал решения об участии в выборах и не говорил о намерении выдвигать свою кандидатуру.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов еще не дал ответа на вопрос, будет ли он представлять компартию на выборах президента, однако заявил, что как руководитель партии должен быть готов к предвыборной гонке. "Единая Россия" и "Справедливая Россия" также пока не сообщили о формате своего участия в президентских выборах.