Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.10:
$ 57.51
€ 67.89
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рябков обсудил с замгендиректора МАГАТЭ реализацию СВПД и ситуацию вокруг КНДР

Политика
20 октября, 13:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Сергей Рябков и Теро Варьйоранта обсудили также проблематику реформы системы гарантий агентства

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил с заместителем гендиректора - руководителем департамента гарантий секретариата МАГАТЭ Теро Варьйорантой реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы (СВПД) и роль агентства в урегулировании ядерной проблемы Корейского полуострова. Об этом сообщили в пятницу в МИД России по итогам встречи.

"Состоялся развернутый обмен мнениями по ряду основных вопросов повестки дня МАГАТЭ, включая реализацию СВПД, вопросы роли агентства в контексте урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова, а также проблематику реформы системы гарантий МАГАТЭ", - отметили в дипведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Рябков, Сергей Алексеевич
Страны
Иран КНДР Россия Республика Корея
Темы
Ситуация вокруг Ирана Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мединский заявил, что президиум ВАК рекомендовал не лишать его ученой степени
2
Суд обязал полицию открыть дело против Порошенко из-за лишения гражданства Саакашвили
3
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
4
Биография Дмитрия Пескова
5
Песков: наблюдатели на границе РФ и Украины не избавят жителей Донбасса от угрозы
6
Шойгу: Россия выполнила обещание доставить в Сербию шесть МиГ-29
7
Вступает в силу новый административный регламент ГИБДД
Темы дня
Новости партнеров
Реклама