Рябков обсудил с замгендиректора МАГАТЭ реализацию СВПД и ситуацию вокруг КНДР

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил с заместителем гендиректора - руководителем департамента гарантий секретариата МАГАТЭ Теро Варьйорантой реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы (СВПД) и роль агентства в урегулировании ядерной проблемы Корейского полуострова. Об этом сообщили в пятницу в МИД России по итогам встречи.

"Состоялся развернутый обмен мнениями по ряду основных вопросов повестки дня МАГАТЭ, включая реализацию СВПД, вопросы роли агентства в контексте урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова, а также проблематику реформы системы гарантий МАГАТЭ", - отметили в дипведомстве.