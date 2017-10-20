Рябков обсудил с замгендиректора МАГАТЭ реализацию СВПД и ситуацию вокруг КНДР

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил с заместителем гендиректора - руководителем департамента гарантий секретариата МАГАТЭ Теро Варьйорантой реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы (СВПД) и роль агентства в урегулировании ядерной проблемы Корейского полуострова. Об этом сообщили в пятницу в МИД России по итогам встречи.
"Состоялся развернутый обмен мнениями по ряду основных вопросов повестки дня МАГАТЭ, включая реализацию СВПД, вопросы роли агентства в контексте урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова, а также проблематику реформы системы гарантий МАГАТЭ", - отметили в дипведомстве.