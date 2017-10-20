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Матвиенко получила письмо от временного председателя ПАСЕ Кириакидис

Политика
20 октября, 12:49 UTC+3

Говоря о возможной встрече, спикер Совфеда отметила, что сроки пока не определены

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко получила письмо от временного председателя ПАСЕ Стеллы Кириакидис. Об этом она заявила в пятницу по итогам встречи с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом.

"Я и мой коллега, Вячеслав Викторович Володин, мы получили письмо от нового председателя ПАСЕ, сроки которого истекают в январе. Это такой переходный председатель. Тем не менее это руководитель ПАСЕ, которая оказывает также влияние на происходящие процессы", - сказала Матвиенко.

Говоря о возможной встрече с ней, она отметила, что сроки пока не определены. "Сроки такой встречи еще не определили, письмо только 13-го числа пришло. Как только госпожа председатель проявит такое желание - у нее сейчас такой напряженный график вступления в должность. Как только она изъязвит такое желание, мы, конечно, согласуем удобные для обеих сторон сроки, обязательно повстречаемся", - сказала Матвиенко.

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Персоны
Ягланд, Турбьёрн Кириакидис, Стелла Володин, Вячеслав Викторович Матвиенко, Валентина Ивановна
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