Матвиенко получила письмо от временного председателя ПАСЕ Кириакидис

Генсек ФИФА Самура: женский футбол пока довольствуется "объедками" с мужского столаСпорт 20 октября, 12:53
Веа выигрывает после первого таймаСпорт 20 октября, 12:45
Новосибирский экс-губернатор Юрченко получил условный срок за превышение полномочийПроисшествия 20 октября, 12:43
Шойгу: Россия выполнила обещание доставить в Сербию шесть МиГ-29Армия и ОПК 20 октября, 12:35
Ильиных прокомментирует российский этап Гран-при по фигурному катаниюСпорт 20 октября, 12:26
Роспотребнадзор продлил запрет на продажу спиртосодержащих непищевых жидкостей на полгодаЭкономика и бизнес 20 октября, 12:21
Как в регионах поддержат талантливых учителейОбщество 20 октября, 12:16
Посол ЧМ-2018 Лопырева стала аспиранткой программы ФИФАСпорт 20 октября, 12:16
Власти назвали первых обладателей статуса "Московский врач"Общество 20 октября, 12:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко получила письмо от временного председателя ПАСЕ Стеллы Кириакидис. Об этом она заявила в пятницу по итогам встречи с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом.
"Я и мой коллега, Вячеслав Викторович Володин, мы получили письмо от нового председателя ПАСЕ, сроки которого истекают в январе. Это такой переходный председатель. Тем не менее это руководитель ПАСЕ, которая оказывает также влияние на происходящие процессы", - сказала Матвиенко.
Говоря о возможной встрече с ней, она отметила, что сроки пока не определены. "Сроки такой встречи еще не определили, письмо только 13-го числа пришло. Как только госпожа председатель проявит такое желание - у нее сейчас такой напряженный график вступления в должность. Как только она изъязвит такое желание, мы, конечно, согласуем удобные для обеих сторон сроки, обязательно повстречаемся", - сказала Матвиенко.