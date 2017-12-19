Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.12:
$ 58.61
€ 69.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин: ситуация в Косово должна быть урегулирована на основе диалога

Политика
19 декабря, 18:51 дата обновления: 19 декабря, 19:07 UTC+3

Президент России сказал, что Москва поддержит "любое взаимоприемлемое решение, которое будет достигнуто Белградом и Приштиной"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддержит любое взаимоприемлемое решение по проблеме Косова между Белградом и Приштиной.

Смотрите также
Президент Сербии Томислав Николич и президент России Владимир Путин во время встречи в резиденции "Бочаров ручей", 2013 год

Визиты президентов Сербии в Россию. Досье

"Что касается Косова, исходим из того, что ситуация там должна быть урегулирована политическим путем на основе диалога сторон в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1244", - заявил глава российского государства журналистам по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем.

Российский лидер подчеркнул, что Москва поддержит "любое взаимоприемлемое решение, которое будет достигнуто Белградом и Приштиной".

Путин сообщил, что обсудил с Вучичем "текущее положение дел на Балканах". "Россия заинтересована в стабилизации обстановки в этом регионе, в развитии взаимовыгодных связей со всеми балканскими странами", - заверил он. Президент РФ "подтвердил господину Вучичу, что российская сторона продолжит оказывать Сербии поддержку в плане обеспечения ее суверенитета и территориальной целостности".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российско-сербские отношения
Персоны
Вучич, Александар Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия Сербия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
2
Уголовное дело в отношении Дениса Сугробова. Досье
3
Телефильм "Ирония судьбы, или С легким паром!". Досье
4
Пресс-секретарь Порошенко опубликовал "покаянное письмо Саакашвили"
5
Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня. Досье
6
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
7
Впервые за 10 лет Первый канал не покажет "Иронию судьбы" 31 декабря
Темы дня
Новости партнеров
Реклама