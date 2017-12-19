Путин: ситуация в Косово должна быть урегулирована на основе диалога

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддержит любое взаимоприемлемое решение по проблеме Косова между Белградом и Приштиной.

"Что касается Косова, исходим из того, что ситуация там должна быть урегулирована политическим путем на основе диалога сторон в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1244", - заявил глава российского государства журналистам по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем.

Российский лидер подчеркнул, что Москва поддержит "любое взаимоприемлемое решение, которое будет достигнуто Белградом и Приштиной".

Путин сообщил, что обсудил с Вучичем "текущее положение дел на Балканах". "Россия заинтересована в стабилизации обстановки в этом регионе, в развитии взаимовыгодных связей со всеми балканскими странами", - заверил он. Президент РФ "подтвердил господину Вучичу, что российская сторона продолжит оказывать Сербии поддержку в плане обеспечения ее суверенитета и территориальной целостности".