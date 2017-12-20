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Сафронков: ООН не вправе расследовать обвинения о поставках иранского оружия Йемену

Политика
20 декабря, 1:35 UTC+3 ООН ООН 20, декабря. /ТАСС

Заместитель постпреда РФ при всемирной организации добавил, что для проведения подобных расследований у секретариата "нет ни полномочий, ни экспертизы"

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Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков

Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков

© AP Photo/Mary Altaffer

ООН, 20 декабря. /ТАСС/. Секретариат ООН не уполномочен расследовать утверждения США и других стран о поставках Ираном оружия йеменским мятежникам. Об этом заявил во вторник заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совета Безопасности по осуществлению резолюции 2231, принятой в поддержку реализации иранской ядерной сделки.

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14 декабря постоянный представитель США при ООН Никки Хейли представила в Вашингтоне фрагменты сбитой 4 ноября саудовскими силами ПВО ракеты, которая была выпущена мятежниками-хуситами в направлении международного аэропорта Эр-Рияда. На заседании СБ во вторник заместитель генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман сообщил, что секретариат всемирной организации анализирует эту информацию, но пока не пришел к выводу об иранском происхождении ракеты и других вооружений, представленных американской стороной.

Сафронков отметил, что для проведения подобных расследований у секретариата "нет ни полномочий, ни экспертизы". "Такие мероприятия, проведенные без предварительного одобрения СБ, нелегитимны, а полученные в их ходе сведения не могут считаться достоверными и не должны приобщаться к докладу", - сказал дипломат.

Он также подчеркнул, что доклад генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по резолюции 2231 "не должен содержать информации из открытых источников, а также ссылок на предоставленную отдельными странами непроверенную или заведомо непроверяемую информацию". "Такие сведения, прежде всего, должны направляться в СБ, который уполномочен принимать решение по дальнейшим шагам, включая проведение расследования. Самостоятельные действия на этот счет не можем рассматривать как правомерные", - указал Сафронков.

Он также высказался против предложения генсека ООН о проведении совместной встречи комитета СБ, контролирующего выполнение резолюции по иранскому атому, и группы экспертов, отслеживающих соблюдение санкций в отношении Йемена, включающих запрет на поставки оружия мятежникам в стране.

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Персоны
Хейли, Никки Гутерриш, Антониу
Страны
США Иран Йемен Россия Саудовская Аравия
Темы
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