Сафронков: ООН не вправе расследовать обвинения о поставках иранского оружия Йемену

ООН, 20 декабря. /ТАСС/. Секретариат ООН не уполномочен расследовать утверждения США и других стран о поставках Ираном оружия йеменским мятежникам. Об этом заявил во вторник заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совета Безопасности по осуществлению резолюции 2231, принятой в поддержку реализации иранской ядерной сделки.

14 декабря постоянный представитель США при ООН Никки Хейли представила в Вашингтоне фрагменты сбитой 4 ноября саудовскими силами ПВО ракеты, которая была выпущена мятежниками-хуситами в направлении международного аэропорта Эр-Рияда. На заседании СБ во вторник заместитель генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман сообщил, что секретариат всемирной организации анализирует эту информацию, но пока не пришел к выводу об иранском происхождении ракеты и других вооружений, представленных американской стороной.

Сафронков отметил, что для проведения подобных расследований у секретариата "нет ни полномочий, ни экспертизы". "Такие мероприятия, проведенные без предварительного одобрения СБ, нелегитимны, а полученные в их ходе сведения не могут считаться достоверными и не должны приобщаться к докладу", - сказал дипломат.

Он также подчеркнул, что доклад генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по резолюции 2231 "не должен содержать информации из открытых источников, а также ссылок на предоставленную отдельными странами непроверенную или заведомо непроверяемую информацию". "Такие сведения, прежде всего, должны направляться в СБ, который уполномочен принимать решение по дальнейшим шагам, включая проведение расследования. Самостоятельные действия на этот счет не можем рассматривать как правомерные", - указал Сафронков.

Он также высказался против предложения генсека ООН о проведении совместной встречи комитета СБ, контролирующего выполнение резолюции по иранскому атому, и группы экспертов, отслеживающих соблюдение санкций в отношении Йемена, включающих запрет на поставки оружия мятежникам в стране.