Жириновский рассчитывает получить на выборах-2018 не менее 30% голосов и выйти во 2-й тур

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что выборы президента 18 марта 2018 года могут пройти в два тура, и рассчитывает получить как минимум 30% голосов избирателей.

"Второй тур может быть. Условно, [Владимир] Путин наберет 48%, а я 45%. Уверен, что в любом случае можем рассчитывать на 30%", - сказал Жириновский в среду журналистам после 31-го съезда ЛДПР.

Он добавил, что планирует уже в четверг сдать документы в Центризбирком России, и выразил надежду, что до Нового года его кандидатура будет зарегистрирована.

"Уже имеем право вести узкую пропаганду по всей стране", - добавил лидер ЛДПР.