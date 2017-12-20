Путин: РФ будет столь же решительно, как в Сирии, нейтрализовывать очаги терроризма

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. РФ будет и впредь столь же решительно, как в Сирии, нейтрализовывать очаги международного терроризма, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на торжественном вечере, посвященном Дню сотрудников органов безопасности.

"Мы и впредь будем столь же решительно нейтрализовывать очаги международного терроризма, действовать совместно с другими странами, со всеми, кто готов бороться с этой глобальной угрозой, готов к совместной работе и к обмену информацией", - сказал президент.