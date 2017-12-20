Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.12:
$ 58.72
€ 69.5
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин: РФ будет столь же решительно, как в Сирии, нейтрализовывать очаги терроризма

Политика
20 декабря, 18:22 UTC+3

Президент России также выразил готовность работать в этом направлении совместно с другими странами

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. РФ будет и впредь столь же решительно, как в Сирии, нейтрализовывать очаги международного терроризма, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на торжественном вечере, посвященном Дню сотрудников органов безопасности.

"Мы и впредь будем столь же решительно нейтрализовывать очаги международного терроризма, действовать совместно с другими странами, со всеми, кто готов бороться с этой глобальной угрозой, готов к совместной работе и к обмену информацией", - сказал президент.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Какие налоговые долги простят россиянам
2
Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии
3
Производитель онлайн-касс "Штрих-М" обещает в ближайшее время устранить сбой в работе
4
Депутат Госдумы: резолюция ГА ООН по Крыму противоречит волеизъявлению жителей полуострова
5
Паралимпийский комитет России был готов к решению МПК продлить отстранение
6
РФ не получала от Белоруссии уведомлений об отказе от переговоров по импорту электричества
7
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама