Глава СПЧ призвал оппозиционеров Яшина и Гудкова проявить политическую мудрость

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Главе муниципальных депутатов Красносельского района Москвы Илье Яшину и бывшему депутату Госдумы, оппозиционеру Дмитрию Гудкову необходимо проявить политическую мудрость, согласившись провести совместный митинг и районный праздник 24 декабря на проспекте Академика Сахарова. Такое мнение выразил в среду ТАСС советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общество и правам человека Михаил Федотов.

"Я призываю и муниципальных депутатов Красносельского района, и Дмитрия Гудкова проявить сдержанность и политическую мудрость и согласиться на проведение совместного митинга на проспекте Академика Сахарова, чтобы люди смогли реализовать свое право собираться мирно. <...> Мне казалось, что Илья Яшин услышал предложение Общественной палаты Москвы о совместном проведении мероприятий на проспекте Академика Сахарова, но сегодняшнее действие Гудкова, к сожалению, сломало эти договоренности. Но я полагаю, что ситуацию еще можно исправить, если муниципальные депутаты Красносельского района примут разумное решение", - сказал Федотов.

Ранее Яшин на своей странице в Facebook назвал политическим решением освобождение от должности главы Красносельского района Натальи Мамоновой и призвал своих читателей принять участие 24 декабря в Лермонтовском сквере в праздничном мероприятии "День свободных выборов". Блогер Алексей Навальный также призвал своих сторонников прийти на это мероприятие. Глава столичного Департамента безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников назвал его акцию "инсинуацией и провокацией", поскольку Яшин планировал проведение массовой акции "под видом культурного мероприятия без согласования властей".

Гудков в свою очередь накануне подал в столичную мэрию заявку на проведение 24 декабря митинга на проспекте Академика Сахарова, участники которого также хотят обсудить проблемы избирательного права. По его словам, митинг должен был послужить компромиссом между Яшиным и мэрией, которая не согласовала акцию в Лермонтовском сквере, данную заявку мэрия одобрила в тот же день. Члены Общественной палаты Москвы 19 декабря попросили Яшина не проводить акцию "День свободных выборов" и стать соорганизатором санкционированного митинга оппозиции на проспекте Академика Сахарова. Однако, по словам Гудкова, муниципальные депутаты во главе с Яшиным от этой инициативы отказались, поэтому он отозвал свою заявку на проведение митинга.

Как отметил Федотов, каждый из организаторов акций в первую очередь должен думать о безопасности людей и сделать все возможное, чтобы участники смогли провести митинг в безопасном и комфортном для этого месте. "У меня нет прогнозов, чем может закончиться эта ситуация, но мне бы очень хотелось, чтобы они договорились между собой", - добавил он.