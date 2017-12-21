Лавров и Шойгу обсудят с де Мистурой итоги раунда в Женеве и созыв сирийского Конгресса

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу проведут в четверг в Москве совместные переговоры со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Российскую столицу эмиссар посещает после завершения восьмого раунда межсирийских переговоров.

Ожидается, что основной темой встречи станут итоги женевского раунда и перспективы созыва Конгресса сирийского национального диалога. Не исключено, что на переговорах речь пойдет и о проходящей 21-22 декабря международной встрече по Сирии в Астане. Ранее спецпосланник заявил о намерении посетить астанинский раунд, где рассчитывает поднять вопрос об освобождении пленных.

Неудача в Женеве

Восьмой раунд межсирийских переговоров проходил в Женеве с 28 ноября по 14 декабря. Он стал самым длинным из всех, но завершился безрезультатно. По оценке самого де Мистуры, "в действительности переговоров не было". Организовать встречу делегаций правительства и оппозиции и добиться согласования вынесенных на обсуждение вопросов подготовки выборов и создания новой конституции не удалось.

В делегации правительства Сирии заявили, что предприняли все усилия для успеха раунда, однако добиться результата не получилось. По словам главы делегации, постоянного представителя САР при ООН Башара Джаафари, диалог с оппозицией невозможен, пока она не отзовет коммюнике объединительного съезда в Эр-Рияде с требованием немедленной отставки президента Сирии Башара Асада. Джаафари обвинил в саботаже раунда Саудовскую Аравию и страны Запада, которые, по его словам, несут ответственность за включение в эр-риядское коммюнике требования об уходе президента Асада.

Критике со стороны Джаафари подвергся и де Мистура, который в интервью швейцарскому телеканалу Эр-тэ-эс заявил, что делегация Дамаска отказалась вести переговоры с оппозицией, и призвал Россию "убедить правительство [Сирии], что не нужно терять время". Джаафари назвал такую позицию эмиссара ООН ошибкой, подрывающей его мандат.

Оппозиция возложила ответственность за неудачу раунда на делегацию Дамаска. Лидер оппозиционной делегации Наср аль-Харири отметил готовность к дальнейшей работе в Женеве, но выразил сомнения в ее эффективности.

Призыв к балансу

Как сообщил в среду замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов, российская сторона в ходе встречи укажет эмиссару ООН на необходимость быть более сбалансированным в оценках сторон переговоров в Женеве.

Ранее спецпосланник заявлял, что делегация Дамаска, потребовавшая от оппозиции отзыва эр-риядского коммюнике, оказалась не готова к прямым переговорам. Де Мистура при этом отмечал, что не считает требование оппозиции об уходе Асада предварительным условием, а также что ему удалось подробно обсудить с оппозиционной делегацией вопросы переходного периода в арабской стране.

Российские представители неоднократно указывали на неконструктивное поведение оппонентов Дамаска. Постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин заявил, что требование о немедленной отставке Асада является нереалистичным и безответственным.

Продвижение политического процесса

Кроме того, как сообщил Гатилов, в Москве призовут де Мистуру "более конструктивно и более активно" продвигать политический процесс. Такая задача становится особенно актуальной после разгрома в Сирии террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), о чем в начале декабря заявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер отметил, что дальше вместе со всеми участниками сирийского урегулирования, странами региона и ООН необходимо переходить к следующему этапу - политическому процессу.

Важную роль для политико-дипломатического урегулирования призван сыграть Конгресс сирийского национального диалога, с инициативой проведения которого ранее выступила Россия. Ожидается, что форум пройдет в Сочи, однако сроки и окончательный состав участников пока не определены.

При этом де Мистура уже говорил, что итоги раунда в Женеве являются тревожным знаком для Конгресса национального диалога в Сочи. Эмиссар, однако, воздержался от оценок самой инициативы, сославшись на недостаток информации о параметрах мероприятия. Как ожидается, российская сторона на предстоящих в Москве переговорах проинформирует спецпосланника о деталях планируемого Конгресса.

Свежие идеи

Не исключено, что на встрече с российскими министрами де Мистура поделится идеями о том, как будет выстраиваться диалог между Дамаском и оппозицией в новом году.

19 декабря спецпосланник провел брифинг в Совете Безопасности ООН, где вновь охарактеризовал прошедшие в Женеве переговоры как "упущенную золотую возможность". Он не назвал сроков проведения нового раунда, но сообщил, что собирается в ближайшее время предложить "свежие идеи" относительно дальнейших шагов после консультаций со сторонами конфликта и международными игроками. Де Мистура отметил, что в условиях отсутствия прогресса в переговорах ООН может подготовить собственные предложения, касающиеся реформ в Сирии.