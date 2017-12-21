Дума Владивостока выберет нового мэра

ВЛАДИВОСТОК, 21 декабря. /ТАСС/. Депутаты Думы Владивостока на очередном заседании в четверг выберут на должность главы администрации города одного из трех кандидатов, которых представила конкурсная комиссия. Претендентами являются бизнесмен Виталий Веркеенко, исполняющий обязанности главы городской администрации Игорь Литвинов и общественный деятель Александр Юртаев.

Место мэра Владивостока освободилось 3 ноября, когда находящийся в СИЗО в Москве избранный глава города Игорь Пушкарев добровольно сложил с себя полномочия.

"Депутатам предстоит выбрать нового главу Владивостока из трех кандидатов. Это Виталий Веркеенко, который возглавляет ООО "Туристско-рекреационный кластер "Приморское кольцо", Игорь Литвинов, занимающий должность и. о. главы администрации Владивостока, и экс-депутат городской думы и общественный деятель Александр Юртаев", - сообщили ТАСС в конкурсной комиссии.

Владивосток остался без главы администрации в июне 2016 года, когда был задержан мэр Игорь Пушкарев. По версии следствия, в 2009-2014 годах он организовал приобретение предприятием "Дороги Владивостока" у группы компаний "Востокцемент" стройматериалов по завышенным ценам, причем "Востокцемент" возглавляют близкие родственники Пушкарева. Муниципальному предприятию "Дороги Владивостока" был нанесен крупный ущерб.

Следственные органы обвиняют Пушкарева, а также экс-директора муниципального предприятия "Дороги Владивостока" и гендиректора АО "Востокцемент" по статьям УК РФ о получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, коммерческом подкупе, пособничестве в получении взятки, использовании заведомо подложного документа и даче взятки. 15 ноября Верховный суд направил это уголовное дело в Тверской суд Москвы для рассмотрения по существу.

Отбором кандидатов в мэры занималась специальная конкурсная комиссия в составе восьми человек - по четыре человека от администрации Приморского края и Думы Владивостока. Всего на конкурс было подано 56 заявлений, из которых после собеседования и представления кандидатами планов работы по развитию города, были отобраны три кандидата.