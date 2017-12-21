Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.12:
$ 58.72
€ 69.5
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дума Владивостока выберет нового мэра

Политика
21 декабря, 0:26 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 21, декабря. /ТАСС

В ноябре избранный глава города Игорь Пушкарев, обвиняемый в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, сложил с себя полномочия градоначальника

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 21 декабря. /ТАСС/. Депутаты Думы Владивостока на очередном заседании в четверг выберут на должность главы администрации города одного из трех кандидатов, которых представила конкурсная комиссия. Претендентами являются бизнесмен Виталий Веркеенко, исполняющий обязанности главы городской администрации Игорь Литвинов и общественный деятель Александр Юртаев.

Место мэра Владивостока освободилось 3 ноября, когда находящийся в СИЗО в Москве избранный глава города Игорь Пушкарев добровольно сложил с себя полномочия.

Смотрите также

Обвиняемый в злоупотреблении полномочиями мэр Владивостока добровольно ушел в отставку

Верховный суд направил в Москву дело экс-мэра Владивостока Пушкарева

Дума Владивостока будет выбирать нового мэра города из трех кандидатов

"Депутатам предстоит выбрать нового главу Владивостока из трех кандидатов. Это Виталий Веркеенко, который возглавляет ООО "Туристско-рекреационный кластер "Приморское кольцо", Игорь Литвинов, занимающий должность и. о. главы администрации Владивостока, и экс-депутат городской думы и общественный деятель Александр Юртаев", - сообщили ТАСС в конкурсной комиссии.

Владивосток остался без главы администрации в июне 2016 года, когда был задержан мэр Игорь Пушкарев. По версии следствия, в 2009-2014 годах он организовал приобретение предприятием "Дороги Владивостока" у группы компаний "Востокцемент" стройматериалов по завышенным ценам, причем "Востокцемент" возглавляют близкие родственники Пушкарева. Муниципальному предприятию "Дороги Владивостока" был нанесен крупный ущерб.

Следственные органы обвиняют Пушкарева, а также экс-директора муниципального предприятия "Дороги Владивостока" и гендиректора АО "Востокцемент" по статьям УК РФ о получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, коммерческом подкупе, пособничестве в получении взятки, использовании заведомо подложного документа и даче взятки. 15 ноября Верховный суд направил это уголовное дело в Тверской суд Москвы для рассмотрения по существу.

Отбором кандидатов в мэры занималась специальная конкурсная комиссия в составе восьми человек - по четыре человека от администрации Приморского края и Думы Владивостока. Всего на конкурс было подано 56 заявлений, из которых после собеседования и представления кандидатами планов работы по развитию города, были отобраны три кандидата.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Приморский край Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Какие налоговые долги простят россиянам
2
Суд Лондона арестовал активы бизнесмена Коломойского на $2,5 млрд
3
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
4
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
5
Госдума поддержала проект закона о списании долга по налогам и взносам физлицам и ИП
6
Чем запомнились первые дела Всероссийской чрезвычайной комиссии
7
Bosco попросит МОК не использовать бренд на Играх-2018 из-за отстранения сборной России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама