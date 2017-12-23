Медведев: "Единая Россия" поддерживает Путина на выборах президента РФ в 2018 году

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев подтвердил, что партия поддерживает Владимира Путина на выборах президента РФ в 2018 году.

"В этом году партии исполнилось 16 лет. И все эти годы у нее был один бесспорный лидер. Лидер, который объединяет самых разных людей. Объединяет Россию. Тот, кому доверяет и кого поддерживает абсолютное большинство граждан нашей страны - Владимир Владимирович Путин", - сказал Медведев на съезде "Единой России".

Медведев считает, что нынешний XVII съезд партии - "самой массовой и самой влиятельной - партии всегда событие особой политической важности". "Решения нашего съезда - это действительно голос большинства. Голос тех, кто вместе с нами составлял предвыборную программу, кто поддержал нас на выборах и доверил сделать Россию сильной и благополучной страной". Он убежден: "Такой стране нужен сильный и безоговорочный лидер". "Именно поэтому будущие выборы президента являются для нашей партии главным политическим событием 2018 года", - добавил он.

Он напомнил, что партийцы "уже давно и твердо определили, кому окажут поддержку". Глава кабмина также заявил, что "Единая Россия" приветствует решение Владимира Путина идти на выборы президента в качестве самовыдвиженца.

"Как ответственная политическая сила мы понимаем, что в текущей ситуации Владимиру Владимировичу Путину правильно опираться на самые широкие слои граждан вне партийного контекста. И мы приветствуем решение Владимира Владимировича Путина о самовыдвижении", - сказал Медведев на съезде "Единой России".

"Мы окажем Вам, Владимир Владимирович, всю возможную поддержку. И сейчас. И в будущем!", - пообещал Медведев, обращаясь к Путину, который принял участие в работе съезда.

"Единая Россия" - это конституционное большинство в Государственной Думе, уверенное большинство в региональных парламентах и в подавляющем большинстве муниципалитетов. То есть всю вертикаль законодательной власти охватывает наша партия. Мы - это более 2 млн 200 тыс. членов партии и около 900 тыс. ее сторонников. У нас почти 90 тыс. первичных организаций по всей стране", - констатировал Медведев.

"И все наши возможности будут служить единой цели. Какой цели? Чтобы 18 марта следующего года стал днем безусловной победы нашего кандидата Владимира Путина", - заверил он.

Дмитрий Медведев также поручил создать пул наблюдателей на выборах от "Единой России", чтобы не допустить нарушений и перегибов. "Предвыборная кампания только началась. Выборы главы государства должны быть полностью прозрачны и легитимны. Поэтому как председатель партии я поручаю создать пул наблюдателей от "Единой России", - сказал премьер.

Медведев подчеркнул, что нарушения и "перегибы" недопустимы. По его словам, это важно для нашей политической системы, для нормального, цивилизованного развития нашей страны. "Уверен, этого желают все жители России. И мы обязаны это обеспечить", - заключил он.