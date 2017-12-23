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Съезд "Гражданской инициативы" выдвинул Собчак кандидатом в президенты России

Политика
23 декабря, 15:11 UTC+3 МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

Телеведущей для регистрации на выборах необходимо будет собрать подписи 100 тыс. избирателей

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Партия "Гражданская инициатива" в субботу выдвинула телеведущую Ксению Собчак на выборы президента России. За это решение проголосовали делегаты съезда партии.

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Биография телеведущей Ксении Собчак

"За - 96 [голосов], против - семь", - объявил итоги тайного голосования председатель счетной комиссии съезда.

Кандидаты от партий должны подать документы в ЦИК не позднее 12 января, самовыдвиженцы - не позднее 7 января. После выдвижения для кандидатов наступает этап сбора подписей. Как кандидату от непарламентской партии, Собчак для регистрации на выборах необходимо будет собрать подписи 100 тыс. избирателей, причем в одном регионе может быть собрано не более 2,5 тыс. подписей. Представителям парламентских партий подписи собирать не нужно, самовыдвиженцам требуется 300 тыс. подписей избирателей. Сдавать в ЦИК подписи и документы на регистрацию можно будет с 27 декабря до 31 января.

Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех" и предлагает всем, кто не доволен остальными претендентами на президентский пост, голосовать за нее, как если бы в бюллетене была графа "Против всех кандидатов".

Телеведущая заявила о намерении участвовать в выборах президента в октябре и уже после этого проводила переговоры с рядом партий демократического толка. В итоге она договорилась о выдвижении с "Гражданской инициативой". При этом Собчак неоднократно подчеркивала, что готова снять свою кандидатуру в случае регистрации на выборах блогера Алексея Навального. В ЦИК однако разъясняли, что Навальный не имеет права участвовать в выборах из-за имеющейся у него судимости по делу "Кировлеса".

Программа партии и "123 трудных шага" Собчак

Съезд "Гражданской инициативы" также утвердил программу, с которой партия будет участвовать в президентских выборах. У Собчак между тем есть собственная программа "123 трудных шага". Она заявила, что полностью разделяет программу "Гражданской инициативы", а председатель партии Андрей Нечаев в свою очередь отметил, что не возражает против программных тезисов Собчак. Программу кандидата съезду утверждать не требуется, ознакомиться с ней делегаты смогли непосредственно перед процедурой тайного голосования.

Ряд предложений Собчак и "Гражданской инициативы" совпадают почти дословно. Они предлагают ограничить пребывание любого избираемого должностного лица на одной должности двумя сроками в течение жизни, разрешить участие в выборах блокам партий и общественных организаций, снизить с 5% до 3% проходной барьер на выборах в Госдуму, отменить законы об иностранных агентах и нежелательных организациях.

Кроме того, Собчак выступает за возвращение в избирательные бюллетени графы "Против всех", запрет государству владеть СМИ, легализацию однополых союзов и создание в России парламентской республики.

"Россия как демократическая страна должна решительно отказаться от тоталитарных символов и образцов. Необходимо захоронить Ленина, законодательно запретить оправдание Сталина и репрессий 1920-1950-х годов XX века", - говорится в программе Собчак.

Также телеведущая выступает за проведение судебной реформы. По ее мнению, руководители судов всех уровней, включая Конституционный и Верховный суды, должны избираться тайным голосованием судей - членов этих судов.

Выборы президента пройдут 18 марта.

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Выборы президента РФ - 2018
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