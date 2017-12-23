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Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла с официальным визитом в Пакистан

Политика
23 декабря, 22:58 UTC+3 ИСЛАМАБАД ИСЛАМАБАД 23, декабря. /ТАСС

В воскресенье российская сторона примет участие в межпарламентской конференции, посвященной вопросам безопасности и борьбы с терроризмом

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ИСЛАМАБАД, 23 декабря. /ТАСС/. Делегация Госдумы во главе с ее председателем Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в столицу Исламской Республики Пакистан, передает корреспондент ТАСС с места события.

В состав делегации входят также представители всех фракций Госдумы, а также главы профильных комитетов.

В аэропорту российских парламентариев встретили чрезвычайный и полномочный посол России в Пакистане Алексей Дедов, а также руководитель российско-пакистанской группы дружбы Национальной ассамблеи Пакистана Марви Мемон.

В воскресенье делегация Госдумы в Исламабаде примет участие в межпарламентской конференции, посвященной вопросам безопасности и борьбы с терроризмом.

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