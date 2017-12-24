Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 58.32
€ 69.13
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поздравил Алиева с днем рождения, назвав его настоящим другом России

Политика
24 декабря, 10:25 дата обновления: 24 декабря, 12:35 UTC+3 БАКУ БАКУ 24, декабря. /ТАСС

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также поздравил президента Азербайджана, выразив убежденность в том, что наращивание сотрудничества отвечает интересам двух стран

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев

© Михаил Метцель/ТАСС

БАКУ, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с днем рождения, подчеркнув его большой личный вклад в развитие стратегического партнерства между двумя странами. Послание главы российского государства размещено в воскресенье на официальном сайте президента Азербайджана.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович, сердечно поздравляю вас с днем рождения. Под вашим руководством Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, играет активную роль в решении актуальных международных проблем. Как настоящий друг России вы вносите большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства между нашими странами. Тепло воспоминаю наши недавние встречи в Сочи и Тегеране", - говорится в послании.

"Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с вами и плодотворной совместной работы", - отмечается в поздравлении. Путин пожелал Алиеву "крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов".

В воскресенье президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву исполнилось 56 лет.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев также поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, выразив убежденность в том, что наращивание сотрудничества отвечает интересам двух стран. Текст поздравления опубликован в воскресенье на сайте главы Азербайджана.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович. От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с Днем рождения. Хотел бы отметить Ваше неизменное внимание к развитию дружественных, добрососедских и партнерских отношений, связывающих Россию и Азербайджан. При Вашем личном содействии укрепляется торгово-экономическое, научно- техническое, культурно-гуманитарное взаимодействие, реализуются крупные совместные проекты в промышленности, инфраструктуре, энергетике и других областях", - говорится в послании.

"Убежден, что дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества, расширение межрегиональных связей и деловых контактов в полной мере отвечают интересам двух стран", - подчеркивается далее в поздравлении.

Глава правительства России пожелал президенту Азербайджана "доброго здоровья, благополучия и успехов в ответственной государственной деятельности".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Алиев, Ильхам Гейдар оглы Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
Страны
Россия Азербайджан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Чем запомнились первые дела Всероссийской чрезвычайной комиссии
2
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
3
СМИ: крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 совершил первый полет в Китае
4
Боксер Мэйуэзер предложил чемпиону НБА Брайанту сыграть в баскетбол на $1 млн
5
Биография лидера ЛДПР Владимира Жириновского
6
Инициативная группа выдвинула Сергея Полонского кандидатом в президенты РФ
7
Президент Литвы заявила, что не отказывается от сотрудничества с Россией
Темы дня
Новости партнеров
Реклама