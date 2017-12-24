Путин поздравил Алиева с днем рождения, назвав его настоящим другом России

БАКУ, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с днем рождения, подчеркнув его большой личный вклад в развитие стратегического партнерства между двумя странами. Послание главы российского государства размещено в воскресенье на официальном сайте президента Азербайджана.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович, сердечно поздравляю вас с днем рождения. Под вашим руководством Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, играет активную роль в решении актуальных международных проблем. Как настоящий друг России вы вносите большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства между нашими странами. Тепло воспоминаю наши недавние встречи в Сочи и Тегеране", - говорится в послании.

"Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с вами и плодотворной совместной работы", - отмечается в поздравлении. Путин пожелал Алиеву "крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов".

В воскресенье президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву исполнилось 56 лет.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев также поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, выразив убежденность в том, что наращивание сотрудничества отвечает интересам двух стран. Текст поздравления опубликован в воскресенье на сайте главы Азербайджана.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович. От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с Днем рождения. Хотел бы отметить Ваше неизменное внимание к развитию дружественных, добрососедских и партнерских отношений, связывающих Россию и Азербайджан. При Вашем личном содействии укрепляется торгово-экономическое, научно- техническое, культурно-гуманитарное взаимодействие, реализуются крупные совместные проекты в промышленности, инфраструктуре, энергетике и других областях", - говорится в послании.

"Убежден, что дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества, расширение межрегиональных связей и деловых контактов в полной мере отвечают интересам двух стран", - подчеркивается далее в поздравлении.

Глава правительства России пожелал президенту Азербайджана "доброго здоровья, благополучия и успехов в ответственной государственной деятельности".