ЦИК продолжает принимать документы у Полонского, намеренного баллотироваться в президенты

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Центризбиркома России продолжают процедуру приемки документов у кандидата в президенты, предпринимателя Сергея Полонского. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе ЦИК.

Ранее в воскресенье самовыдвижение Полонского было поддержано на собрании группы избирателей, в котором участвовали 520 человек. В тот же день он привез документы в Центризбирком.

Позднее на сайте радиостанции "Говорит Москва" появился комментарий члена ЦИК Николая Левичева о том, что Полонский не донес какие-то документы и ушел.

"Информация, опубликованная на портале "Говорит Москва" от имени члена ЦИК Николая Левичева, не является достоверной, его сегодня не было в комиссии. ЦИК России принимает к рассмотрению все документы", - сказала в пресс-службе ЦИК,

В свою очередь ответственный секретарь рабочей группы по приему документов, член ЦИК Евгений Шевченко сообщил журналистам, что процедура приема продолжается. "Идет обычный процесс приема документов, документов много, они все серьезные, требующие большого количества и бумаг, и предоставления на электронных носителях. Идет изучение, никаких проблем не существует с приемом документов, он продолжается", - сказал он.

Ранее сообщалось, что рабочий день Центризбиркома в воскресенье был продлен из-за большого количества кандидатов, желающих подать документы.

Кампания самовыдвиженца

Самовыдвиженец должен лично принести в ЦИК ходатайство о регистрации группы, созданной в его поддержку, нотариально заверенный протокол регистрации членов группы, протокол собрания группы, а также заявление о согласии баллотироваться, сведения о размере и источниках дохода кандидата и его супруга за шесть лет, данные об имуществе, банковских вкладах и ценных бумагах, недвижимости за границей, судимостях.

ЦИК в течение пяти дней проверяет документы, регистрирует группу избирателей, уполномоченных кандидата по финансовым вопросам и дает разрешение на открытие специального избирательного счета.

Затем наступает период сбора подписей. Самовыдвиженцу, для того чтобы стать зарегистрированным кандидатом на выборах, необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателей, причем в одном регионе может быть собрано не более 7,5 тыс. подписей. Сдавать в ЦИК документы для регистрации и подписи можно будет с 27 декабря до 31 января, выборы пройдут 18 марта.