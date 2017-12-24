Полонский подал в ЦИК документы для выдвижения в президенты

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Предприниматель Сергей Полонский в воскресенье подал в Центризбирком России документы, необходимые для выдвижения на выборы президента, передает корреспондент ТАСС.

Ранее в воскресенье самовыдвижение Полонского было поддержано на собрании группы избирателей, в которой участвовали 520 человек. По закону в собрании избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата должно принять участие не менее 500 человек. После этого самовыдвиженец должен до 7 января включительно подать в ЦИК РФ документы.

Самовыдвиженец должен лично принести в ЦИК ходатайство о регистрации группы, созданной в его поддержку, нотариально заверенный протокол регистрации членов группы, протокол собрания группы, а также заявление о согласии баллотироваться, сведения о размере и источниках дохода кандидата и его супруга за шесть лет, данные об имуществе, банковских вкладах и ценных бумагах, недвижимости за границей, судимостях. ЦИК в течение пяти дней проверяет документы, регистрирует группу избирателей, уполномоченных кандидата по финансовым вопросам и дает разрешение на открытие специального избирательного счета.

Затем наступает период сбора подписей. Чтобы стать зарегистрированным кандидатом на выборах, самовыдвиженцу необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателей, причем в одном регионе может быть собрано не более 7,5 тыс. подписей. Сдавать в ЦИК документы для регистрации и подписи можно будет с 27 декабря до 31 января, выборы пройдут 18 марта.