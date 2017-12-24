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Партия "Справедливая Россия" поддержит кандидатуру Путина на предстоящих выборах

Политика
24 декабря, 20:13 дата обновления: 24 декабря, 20:42 UTC+3

Справороссы намерены войти в избирательный штаб действующего главы государства

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Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов

© Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия" не будет выдвигать своего кандидата на выборы президента и поддержит кандидатуру действующего главы государства Владимира Путина. Об этом журналистам в воскресенье заявил лидер справороссов Сергей Миронов по итогам заседания президиума центрального совета партии.

"Партия "Справедливая Россия" на выборах президента России своего кандидата выдвигать не будет, мы поддержим кандидатуру Владимира Владимировича Путина", - сказал Миронов.

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Источник: справороссы, скорее всего, войдут в инициативную группу по выдвижению Путина

По его словам, "президиум принял политическое решение, и это решение будет завтра рекомендовано съезду". "Я не сомневаюсь, что съезд поддержит", - заявил лидер партии.

Миронов добавил, что мало кто сомневается в победе Путина на предстоящих выборах. "Победит этот кандидат... если мы заранее знаем результат, зачем же нам сподвигнуть нашего кандидата на то, что он будет в компании аутсайдеров с известными мизерными процентами. Мы социалистическая партия, но за последние полгода три принципиальные решения президента - это прямо программные положения нашей партии. Он слышит, мы видим тенденцию", - отметил он.

При этом Миронов заверил, что справороссы "были, есть и будут в оппозиции к "Единой России".

Он добавил, что справороссы планируют войти в инициативную группу по выдвижению Путина и в его избирательный штаб. "Поддержим кандидата Владимира Путина, войдем в штаб и будем работать по его избранию и, самое главное, по формированию будущей повестки дня", - подчеркнул Миронов.

Он пояснил, что "если съезд ["Справедливой России"] примет решение о поддержке Путина, то получается, что две парламентские партии из четырех подержат действующего президента". "Естественно, что представители нашей партии, я думаю, войдут и в инициативную группу [по выдвижению кандидатуры Путина] 26-го числа, и войдут в те или иные штабные структуры, поскольку мы будем проводить агитацию за нашего общего кандидата... То, что это будет, я не сомневаюсь", - добавил лидер справороссов.

Съезд "Справедливой России", где будет принято решение о формате участия партии в выборах главы государства, пройдет 25 января в Москве.

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