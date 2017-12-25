Путин: широкого применения ВС РФ в Сирии на сегодняшний день не требуется

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные будут работать в Сирии точечно по борьбе с терроризмом, если потребуется.

"Широкого, такого, как было до этого момента времени, применения Вооруженных сил Российской Федерации в Сирии не требуется, но два пункта базирования у нас есть, и мы, конечно, борьбу с терроризмом, в том числе на территории Сирии, продолжим", - сказал глава государства на встрече с руководством палат Федерального Собрания.

"Если потребуется, будем точечно там работать", - уточнил он.

Путин подчеркнул, что дальнейшая борьба с терроризмом будет не такой, как была прежде, "с широким применением всех компонентов наших Вооруженных сил". "Поэтому вывод [сил] и состоялся, поскольку такого количества и техники, и личного состава там больше не требуется", - отметил российский лидер. "Во всяком случае, на сегодняшний день не требуется", - уточнил он.