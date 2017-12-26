Путин обсудит с лидерами стран СНГ итоги председательства РФ в Содружестве в 2017 году

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудит в Москве на неформальной встрече с главами государств СНГ итоги российского председательства в Содружестве в 2017 году. Как сообщили в пресс-службе Кремля, участники встречи обменяются мнениями по вопросам дальнейшего развития взаимодействия в различных областях.

В саммите, кроме Путина, примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Серж Саргсян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Молдавии Игорь Додон, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этой встрече Путин говорил на большой пресс-конференции 14 декабря. "Я думаю, что в ближайшее время, в конце этого месяца, еще раз соберемся и поговорим на этот счет [о цифровых технологиях] еще раз, неформально уже. Мы соберемся, надеюсь, будет неформальная встреча в рамках СНГ", - отметил тогда он.

Встреча проходит на фоне дискуссии о возможном выходе Молдавии из СНГ. Как заявил ранее ТАСС президент страны Игорь Додон, такую идею обсуждают в кулуарах правящей проевропейской коалиции в парламенте Молдавии радикально настроенные депутаты. "Мне известно, что в правящей проевропейской коалиции есть депутаты, которые хотят воспользоваться обострением отношений с Россией, чтобы поставить вопрос о выходе нашей страны из СНГ, - отметил Додон. - Считаю это неприемлемым, так как такой шаг нанесет удар по интересам прежде всего молдавского народа".

"Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить этого", - сказал Данон. Он подчеркнул, что "нельзя допустить, чтобы амбиции отдельных политиков привели к страданиям простых людей".

Преодоление конфликтов

Говоря о том, как завершается год для интеграционных программ на постсоветском пространстве, политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил: "Для России интеграция на постсоветском пространстве - процесс естественный. Это восстановление на новом политическом, экономическом и технологическом уровне старых связей: экономическое объединение политически независимых стран". "Собственно это декларировалось при создании СНГ, но лишь сейчас мы этого достигаем, - добавил он. - Такое единство есть мощный ресурс развития не только для России, но для всех наших стран.

"Именно поэтому нам так грустно смотреть на возникающие конфликты. И мы всегда поддержим любые усилия по их предотвращению и преодолению", - отметил Журавлев.

Одним из негативных явлений уходящего года на постсоветском пространстве Журавлев назвал трения, возникшие во второй половине 2017 года между членами ЕАЭС Казахстаном и Киргизией, переросшие в конечном счете в таможенный конфликт. Обстановка на границе двух стран осложнилась 10 октября после того, как казахстанская сторона усилила контроль за перемещением через пункты пропуска физических лиц, машин и грузов. В результате возникла большая очередь из большегрузных автомобилей.

Свои действия Казахстан обосновал борьбой с "серым импортом", который следует в страны - участницы ЕАЭС через киргизскую территорию. Урегулировать конфликт на границе удалось 2 декабря в Астане, где представители правительств двух стран подписали дорожную карту. А 25 декабря Назарбаев по итогам состоявшихся в Астане переговоров с Жээнбековым заявил, что ситуация на границе нормализовалась.