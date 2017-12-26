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Песков не стал раскрывать дату визита Путина в ЦИК для подачи документов

Политика
26 декабря, 13:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

Пресс-секретарь президента также не стал делать прогнозы, пойдет ли Путин в ЦИК сам для сдачи собранных подписей

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал называть дату визита российского лидера Владимира Путина в Центризбирком для подачи документов с целью регистрации в качестве кандидата на президентских выборах.

"Не скажу", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, когда этот визит может состояться.

Пресс-секретарь президента напомнил, что кандидаты должны лично являться в ЦИК для подачи таких документов. При этом делать прогнозы о том, пойдет ли Путин сам в комиссию для сдачи собранных подписей, Песков не стал. Он напомнил, что это должно состояться уже после первичной подачи документов кандидатом.

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