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В МИД заявили, что Россия рассчитывает к весне решить вопрос с Белоруссией о признании виз

Политика
26 декабря, 22:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

Замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что обе стороны "заинтересованы в том, чтобы как можно скорее создать международно-правовую основу для решения визового блока"

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россия рассчитывает к весне 2018 года решить вопрос с Белоруссией о взаимном признании виз. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин в интервью газете "Коммерсантъ". Интервью размещено во вторник на сайте издания.

"Мы активно работаем над этим документом. У нас есть общее понимание важности создания единого визового пространства, но есть некоторые технические сложности, - сказал Карасин. - В ближайшее время будут контакты экспертов по этой теме, и я надеюсь, что мы в самом начале года эту проблему решим".

По словам дипломата, решить данный вопрос к Чемпионату мира по футболу является "задачей номер один". "Рассчитываю, что решим даже не к чемпионату, а к весне, - продолжил он. - Готовность двух сторон есть, идет притирка деталей. Не буду вдаваться в подробности переговоров". Как отметил Карасин, обе стороны "заинтересованы в том, чтобы как можно скорее создать международно-правовую основу для решения визового блока и отрегулировать порядок транзита иностранцев из России в Белоруссию и наоборот".

"В апреле был урегулирован порядок пересечения иностранцами участка государственной границы между Россией и Белоруссией воздушным транспортом, - сказал он. - Соответствующие рейсы были переведены в международные терминалы. Система отлажена, нареканий она не вызывает".

Предполагается, что заключение соглашения о взаимном признании виз урегулирует вопросы, касающиеся действующего в Белоруссии порядка пятидневного безвизового въезда иностранных граждан, въезда иностранцев в РФ транзитом через Белоруссию.

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