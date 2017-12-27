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ЦИК 28 декабря может разрешить Путину открыть избирательный счет и начать сбор подписей

Политика
27 декабря, 22:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС

Президенту потребуется 300 тыс. подписей, чтобы быть зарегистрированным на выборах

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. ЦИК РФ на заседании в четверг рассмотрит вопрос о разрешении баллотирующемуся на новый срок президенту России Владимиру Путину открыть специальный избирательный счет, что позволит ему начать подготовку к регистрации на выборах.

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В повестку также включены вопросы о регистрации уполномоченных представителей группы избирателей в поддержку самовыдвижения Путина и его уполномоченных по финансовым вопросам.

Путин, участвующий в выборах как самовыдвиженец, подал в ЦИК документы для выдвижения в среду, 27 декабря. Собрание группы избирателей в его поддержку, в которой приняли участие 670 человек, прошло во вторник.

После открытия избирательного счета Путин сможет начать сбор подписей в свою поддержку. Как самовыдвиженцу ему потребуется 300 тыс. подписей, чтобы быть зарегистрированным на выборах.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.

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Выборы президента РФ - 2018
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