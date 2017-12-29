Песков: Путин последовательно высоко оценивает работу правительства

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин последовательно высоко оценивает работу правительства РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, означает ли высокая оценка работы правительства, которую президент дал в начале текущей недели, то, что будущий состав кабинета министров в 2018 году после выборов не претерпит серьезных изменений.

"Это означает, что президент высоко оценивает работу кабинета министров. Он действительно сказал об этом на предновогодней встрече с правительством, также он давал высокую оценку кабинету и на ежегодной пресс-конференции. Поэтому это достаточно последовательная высокая оценка", - сказал Песков.

На предновогодней встрече с кабинетом министров 26 декабря Владимир Путин поблагодарил правительство за работу в течение последних пяти лет, отметив, что кабмин сделал больше возможного, решил все вопросы.

Глава государства напомнил, что работает с нынешним составом кабмина более пяти лет. "Это были годы сложные и для страны, и для тех, кто каждый на своем месте должен был обеспечить непрерывное развитие, преодоление сложностей, возникших в мировой и российской экономике. <…> Но должен сказать, что правительство РФ сделало не только все возможное, но, на мой взгляд, и более того. По сути, вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы", - заявил он.

Путин призвал правительство сохранить стиль работы, который позволяет эффективно решать стоящие перед страной проблемы. "У нас много задач, которые предстоит еще решить, но уверен, что если такой стиль работы, который сложился за последние годы, будет сохранен, то у нас есть все основания полагать, что задачи, стоящие перед страной, будут решаться", - сказал президент.