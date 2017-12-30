Верховный суд рассмотрит иск Навального к ЦИК

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Верховный суд РФ в субботу рассмотрит административный иск блогера Алексея Навального к Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на решение об отказе в регистрации инициативной группы, поддерживавшей его кандидатуру на пост президента РФ. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Валерия Косович.

Начало слушаний назначено на 11:00 мск.

Отказ Навальному

ЦИК отказал в регистрации инициативной группы Навального из-за наличия судимости по статье УК РФ, относящейся к категории тяжких, - "Присвоение и растрата". Навальный был осужден в 2017 году по делу "Кировлеса", его приговорили к пятилетнему условному сроку с испытательным сроком на один год и пять месяцев.

Согласно законодательству, права быть избранными не имеют граждане РФ, приговоренные к лишению свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования неснятую или непогашенную судимость. Кроме того, они не могут избираться в течение 10 лет после погашения или снятия судимости за тяжкое преступление, для совершивших особо тяжкое преступление этот срок составляет 15 лет.

Кроме того, в 2014 году Навальный вместе со своим братом Олегом Навальным был осужден по делу о хищении средств компании "Ив Роше Восток" по статье 159.4 ("Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности", позднее статья утратила силу) и пункту "а" части 3 статьи 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств или иного имущества группой лиц по предварительному сговору"). Алексей Навальный получил 3,5 года заключения условно, его брат Олег - 3,5 года колонии общего режима.

При этом Навальный заявляет о намерении участвовать в президентской кампании, утверждая, что, согласно Конституции РФ, права быть избранным нет лишь у того, кто содержится в местах лишения свободы.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова неоднократно поясняла, что Навальный в данный момент не может баллотироваться на выборах из-за имеющейся судимости, на это обращала внимание и Генпрокуратура РФ. По словам Памфиловой, Навальный сможет участвовать в выборах после 2028 года.

Этап регистрации начался 27 декабря. Подавать подписи и документы на регистрацию можно до 31 января. Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года.