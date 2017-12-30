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Посольство РФ в США не будет возражать против переименования улицы в честь Немцова

Политика
30 декабря, 4:50 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 30, декабря. /ТАСС

При этом в дипмиссии выразили надежду на то, что это переименование будет преследовать цели, которые "носят благородный характер", и это не будет сделано "в пику Российской Федерации"

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ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Российская сторона примет любое решение городских властей Вашингтона о переименовании улицы перед посольством РФ в честь Бориса Немцова. Об этом в интервью международному русскоязычному телеканалу RTVI, которое транслировалось в пятницу, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

"Американским властям решать, где, когда и в честь кого назвать ту или иную площадь, ту или иную улицу, - сказал глава дипмиссии. - Мы примем любое решение Соединенных Штатов на сей счет". "Никаких у меня эмоций [по этому поводу] нет. Я как работал, как мои товарищи работали, так мы и будем работать", - добавил он.

При этом Антонов выразил надежду на то, что это переименование будет преследовать цели, которые "носят благородный характер", и это не будет сделано "в пику Российской Федерации".

19 декабря профильный комитет городского совета Вашингтона единогласно утвердил проект закона о переименовании части улицы напротив посольства РФ в память об убитом в 2015 году российском оппозиционном политике Борисе Немцове. Рассмотрение законопроекта в первом чтении депутатами горсовета состоится 9 января. Для вступления в силу он должен быть одобрен в двух чтениях и подписан мэром.

Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. 13 июля Московский окружной военный суд признал пятерых фигурантов дела виновными в убийстве политика и приговорил их на сроки от 11 до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске. Расследование в его отношении выделено в отдельное производство.

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