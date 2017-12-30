Путин подтвердил готовность РФ к дальнейшему наращиванию партнерства с Китаем

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил успехи в развитии российско-китайских отношений, которых удалось достичь в уходящем году, а также подтвердил готовность к дальнейшей совместной работе по наращиванию всеобъемлющего доверительного партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Об этом говорится в поздравительном послании главы российского государства, адресованном председателю КНР Си Цзиньпину по случаю Нового года и в связи с приближающимся Праздником весны.

"Отмечается существенный рост объемов взаимной торговли, высокая динамика обменов в научно-технической, культурной и гуманитарной сферах. Владимир Путин акцентировал внимание на том, что Москва и Пекин эффективно взаимодействуют в мировых делах, вносят важный вклад в решение актуальных международных проблем, активизируются контакты по линии регионов - в 2018-2019 годах запланировано проведение Годов межрегионального сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.