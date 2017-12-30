Путин отметил развитие российско-японских отношений по ряду ключевых направлений

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин с удовлетворением отметил развитие за последнее время российско-японских отношений по ряду ключевых направлений. Об этом говорится в поздравительном послании главы российского государства на имя премьер-министра Японии Синдзо Абэ по случаю Рождества и Нового года, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Активизировался политический диалог, возобновил работу механизм консультаций министров иностранных дел и обороны в формате "два плюс два", расширились межпарламентские связи", - указывается в послании Путина.

Глава российского государства подчеркнул, что наступающий год будет ознаменован проведением масштабного двустороннего мероприятия - Года России в Японии и Года Японии в России, которое "призвано способствовать укреплению доверия и взаимопонимания между народами наших государств".

Путин отметил, что ожидает Абэ в мае будущего года на церемонии открытия "перекрестных" годов в Москве, а также на Петербургском международном экономическом форуме.