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Путин отметил развитие российско-японских отношений по ряду ключевых направлений

Политика
30 декабря, 13:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Глава российского государства подчеркнул, что наступающий год будет ознаменован проведением масштабного двустороннего мероприятия

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МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин с удовлетворением отметил развитие за последнее время российско-японских отношений по ряду ключевых направлений. Об этом говорится в поздравительном послании главы российского государства на имя премьер-министра Японии Синдзо Абэ по случаю Рождества и Нового года, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Активизировался политический диалог, возобновил работу механизм консультаций министров иностранных дел и обороны в формате "два плюс два", расширились межпарламентские связи", - указывается в послании Путина.

Глава российского государства подчеркнул, что наступающий год будет ознаменован проведением масштабного двустороннего мероприятия - Года России в Японии и Года Японии в России, которое "призвано способствовать укреплению доверия и взаимопонимания между народами наших государств".

Путин отметил, что ожидает Абэ в мае будущего года на церемонии открытия "перекрестных" годов в Москве, а также на Петербургском международном экономическом форуме.

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