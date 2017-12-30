Путин высоко оценил двусторонние контакты с Индией

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин высоко оценил итоги двусторонних контактов с Индией в 2017 году и выразил уверенность в том, что в новом году стратегическое партнерства Москвы и Дели будет укреплено. Об этом говорится в поздравительных телеграммах главы российского государства президенту Республики Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру этой страны Нарендру Моди по случаю Рождества и Нового года, сообщила сегодня пресс-служба Кремля.

"Высоко оценив итоги имевших место в 2017 году двусторонних контактов, глава российского государства выразил уверенность в том, что в наступающем году совместными усилиями удастся еще в большей степени укрепить особо привилегированное стратегическое партнерство Москвы и Дели, активизировать сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах, а также расширить конструктивное взаимодействие в ООН, БРИКС, ШОС и других многосторонних структурах в целях решения актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня", - говорится в поздравительных телеграммах.

Путин добавил, что уходящий год был ознаменован юбилейной датой - 70-летием установления дипломатических отношений между Россией и Индией.