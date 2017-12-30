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Путин заявил, что в России дорожат отношениями с Италией

Политика
30 декабря, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Президент РФ поздравил своего итальянского коллегу Серджо Маттареллу и главу правительства Италии Паоло Джентилони с Рождеством и наступающим Новым годом

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МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил своему итальянскому коллеге Серджо Маттарелле и главе правительства Италии Паоло Джентилони поздравительные послания по случаю Рождества и наступающего Нового года. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что в России дорожат отношениями с Италией, основывающимися на многовековых традициях дружбы, взаимного уважения и симпатии.

"Несмотря на непростую международную обстановку, взаимодействие наших стран в уходящем году развивалось достаточно динамично. Глава российского государства также выразил уверенность в том, что, координируя свои усилия, Россия и Италия могут внести весомый вклад в укрепление стабильности и безопасности на европейском континенте и в мире в целом", - отмечают в Кремле.

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Персоны
Джентилони, Паоло Маттарелла, Серджо
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