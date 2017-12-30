Путин поздравил генсека ООН и директора-распорядителя МВФ с Новым годом

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша и директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард с Новым годом. Об этом сообщается в субботу на сайте Кремля.

"Президент Российской Федерации также поздравил с наступающим Новым годом ряд глав международных организаций, в частности генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша, директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом ряд бывших глав иностранных государств и правительств, а также политических деятелей, в частности бывших президентов США Джорджа Буша - старшего и Джорджа Буша - младшего, бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, бывшего президента Франции Николя Саркози, бывших премьер-министров Италии Сильвио Берлускони и Романо Проди, бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, бывшего короля Испании Хуана Карлоса I, бывшего президента Финляндии Тарью Халонен и французского политика Франсуа Фийона.