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Путин поздравил генсека ООН и директора-распорядителя МВФ с Новым годом

Политика
30 декабря, 14:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Президент РФ также адресовал поздравления ряду бывших глав иностранных государств и правительств, а также политических деятелей

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МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша и директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард с Новым годом. Об этом сообщается в субботу на сайте Кремля.

"Президент Российской Федерации также поздравил с наступающим Новым годом ряд глав международных организаций, в частности генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша, директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом ряд бывших глав иностранных государств и правительств, а также политических деятелей, в частности бывших президентов США Джорджа Буша - старшего и Джорджа Буша - младшего, бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, бывшего президента Франции Николя Саркози, бывших премьер-министров Италии Сильвио Берлускони и Романо Проди, бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, бывшего короля Испании Хуана Карлоса I, бывшего президента Финляндии Тарью Халонен и французского политика Франсуа Фийона.

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Персоны
Хуан Карлос Проди, Романо Фийон, Франсуа Саркози, Николя Шрёдер, Герхард Лагард, Кристин Гутерриш, Антониу Берлускони, Сильвио Буш, Джордж (старший) Буш, Джордж (младший) Путин, Владимир Владимирович Атамбаев, Алмазбек Шаршенович
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