Путин заявил о готовности к взаимовыгодным контактам со странами Латинской Америки

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом своих коллег в Венесуэле, Аргентине, Бразилии и Кубе, выразив готовность и надежду на продолжение взаимовыгодных контактов, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

Поздравляя президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро, Путин отметил, что недавние переговоры в Москве "были весьма конструктивными и полезными", а также выразил надежду на продолжение "продуктивной совместной работы по укреплению отношений стратегического партнерства между Россией и Венесуэлой".

Президент России в послании аргентинскому коллеге Маурисио Макри подтвердил "готовность к продолжению совместной работы по наращиванию российско-аргентинского сотрудничества в различных сферах - как на двусторонней основе, так и в рамках "Группы двадцати", деятельность которой, по мнению Путина, "получит активное развитие под аргентинским председательством".

Путин выразил готовность к продолжению совместной работы по укреплению всего комплекса двусторонних отношений на благо народов России и Бразилии. В поздравлении президенту этой страны Мишелю Темеру глава российского государства отметил, что в уходящем году "удалось немало сделать для укрепления российско-бразильского стратегического партнерства: поддерживался содержательный политический диалог, хорошую отдачу давало сотрудничество в торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах, страны конструктивно взаимодействовали в ООН, БРИКС и "Группе двадцати".

В послании, адресованном председателю Госсовета и Совета министров карибской республики Раулю Кастро по случаю национального праздника Республики - Дня освобождения, а также Рождества и наступающего Нового года, глава российского государства также выразил уверенность в том, что "слаженная совместная работа по наращиванию взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и других сферах будет продолжена".