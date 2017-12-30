Единороссы удалили ролик про Деда Мороза, хотя считают его сугубо информационным

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. "Единая Россия" удалила ролик в поддержку президента РФ Владимира Путина, хотя и считает его "сугубо информационным", не ставящим цели агитировать за кого-либо из кандидатов на избирательной кампании.

Жалоба на ролик

Ранее юристы предвыборного штаба телеведущей Ксении Собчак, выдвинутой на выборы президента РФ от "Гражданской инициативы", обратились в Центризбирком и прокуратуру с жалобами на незаконный, по их мнению, агитационный ролик "Единой России" в поддержку Путина. В ролике, размещенном на официальном канале партии в YouTube, маленькая девочка просит Деда Мороза сделать Путина президентом России, а тот отвечает, что получает много таких просьб. По мнению штаба Собчак, видеоролик "нарушает сразу несколько законов". Юристы штаба просят установить, является ли материал агитационным, "с последующим обращением в органы внутренних дел (полиции) для привлечения виновных к административной ответственности и пресечению административного правонарушения и незаконной агитационной деятельности".

Без цели агитации

"Это сугубо информационный ролик, в нем рассказывается о результатах работы "Единой России" за год", - заявили ТАСС в пресс-службе партии.

Более того, данное видео является "неотделимой частью серии из двух роликов", уточнили там, напомнив, что в прошлогоднем ролике девочка загадывала желания, исполнение которых совпало с реализацией приоритетных партийных проектов в 2017 году.

"Мы еще в прошлом году исходили из того, что будет продолжение - ролик с отчетом о выполнении этих желаний, тогда еще была даже отснята часть видеоматериалов", - сообщили в "Единой России". "Очевидно, что мы не могли отталкиваться от сроков выдвижения кандидатов на президентские выборы и не ставили целей по агитации за кого- то из них", - утверждают в пресс-службе партии. Таким образом, указали там, "ролик не является агитационным и не может им являться, потому что партия "Единая Россия" не выдвигала своего кандидата и не является субъектом избирательного процесса".

В партии считают бессмысленным искать в материале "нацеленность на агитацию". "Если смысловой аргументации недостаточно, и наши оппоненты нуждаются в юридической, то им следовало бы заметить, что никаких имен и фамилий каких- либо кандидатов в ролике не звучало", - обратили внимание в пресс-службе, отметив, что "героиня ролика указала на экран, на котором были показаны несколько десятков человек, [а значит] могла иметь ввиду любого из них".

Ролик удален во избежание провокаций

Хотя партия не считает ролик агитационным, было принято решение удалить его. "Даже несмотря на то, что в ролике нет никаких нарушений, и мы не обязаны были этого делать, в интересах чистоты избирательной кампании мы его удалили", - проинформировали в пресс-службе, добавив, что сделать это посоветовали в Центризбиркоме во избежание "неверного толкования и публичных спекуляций на этой почве".

"И они [спекуляции], конечно же, случились, потому что пиар оппозиции основан на провокациях и манипуляциях фактами о деятельности власти и лояльных ей организаций", - убеждены в "Единой России". В партии связывают это с тем, что

"у представителей оппозиции нет конструктивной повестки, ... нет даже вразумительных предложений, которые могли бы привлечь интерес людей".

"Конечно, у наших оппонентов вызывают раздражение результаты работы "Единой России": тысячи построенных спортплощадок, отремонтированных домов культуры и т. д. Ролик ведь об этом", - полагают единороссы. "Наши оппоненты либо живут в какой-то альтернативной реальности, если не знают этого, либо сознательно искажают положение вещей, чтобы отвлечь кого-то от содержания ролика и его праздничной атмосферы на себя", - заключили в пресс-службе партии.

Участие единороссов в выборах

"Единая Россия" на съезде 22-23 декабря приняла решение поддержать на выборах Путина, который баллотируется на новый срок в качестве самовыдвиженца. Он уже подал документы в ЦИК, после чего комиссия разрешила ему открыть специальный избирательный счет, чтобы начать сбор подписей. Выборы пройдут 18 марта.