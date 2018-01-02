В ЦИК ждут на выборы президента РФ наблюдателей от ОБСЕ, СНГ, ШОС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Центризбирком России ожидает, что на выборы президента РФ 18 марта приедут наблюдатели от ряда международных организаций, включая ОБСЕ, СНГ, ШОС. Об этом сообщил во вторник на заседании ЦИК член комиссии Николай Левичев.

"Мы рассчитываем на приезд иностранных и международных наблюдателей от целого ряда международных организаций, включая ОБСЕ, СНГ, ШОС и других", - сказал он.

Левичев напомнил, что на выборах в Госдуму в 2016 году работали 774 международных наблюдателя из 63 государств.