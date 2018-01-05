Захарова: диалог между Сеулом и Пхеньяном поможет снижению напряженности в регионе

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Москва считает, что прямой диалог между Сеулом и Пхеньяном поможет снижению напряженности на Корейском полуострове. Об этом заявила в пятницу ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Приветствуем, что состоялись первые контакты между Сеулом и Пхеньяном, - сказала дипломат. - Считаем, что прямой диалог будет способствовать снижению напряжения на Корейском полуострове".

Республика Корея и КНДР в среду восстановили линию специальной связи в деревне Пханмунджом на совместной границе.

В пятницу Министерство объединения Республики Корея объявило о том, что Пхеньян принял предложение Сеула о проведении впервые с декабря 2015 года переговоров на высоком уровне. Они должны пройти 9 января в приграничном Пханмунджоме. Ожидается, что их темой станет возможное участие сборной КНДР в предстоящих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.