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РФ ждет от ОБСЕ внятной позиции в связи с высылкой российских журналистов из Латвии

Политика
5 января, 14:47 UTC+3

Отсутствие действенных мер со стороны представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ будет означать, что иного механизма, кроме ответных мер нет, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Россия ожидает от ОБСЕ конкретных шагов и внятной позиции в связи с высылкой из Латвии российских журналистов, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как полноправный член ОБСЕ Россия ожидает от представителя Организации по вопросам свободы СМИ А. Дезира внятной публичной позиции и конкретных шагов в качестве реакции на акты высылки российских журналистов из Латвии. В ходе своего недавнего визита в Москву господин Дезир неоднократно подчеркивал, что принцип взаимности в такого рода вопросах - путь, ведущий к опустошению информационной среды. Сейчас в его силах реализовать взятые на себя обязательства по урегулированию подобного рода ситуаций", - приводится заявление Захаровой на сайте МИД РФ.

"Отсутствие же в очередной раз оперативной и четкой реакции и действенных мер со стороны представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ будет означать, что иного механизма, кроме ответных мер, нет и ОБСЕ это признает", - отметила дипломат.

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Захарова, Мария Владимировна
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