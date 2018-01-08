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Избирательные счета уже открыли 13 кандидатов в президенты

Политика
8 января, 0:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, января. /ТАСС

Разрешение открыть избирательный счет получили два кандидата-самовыдвиженца - действующий президент Владимир Путин и депутат Костромской областной думы, заслуженный изобретатель РФ Владимир Михайлов

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МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. 13 кандидатов в президенты России уже открыли специальные избирательные счета и могут вести сбор подписей и агитацию. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Центризбиркома РФ.

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Разрешение открыть избирательный счет получили два кандидата-самовыдвиженца - действующий президент Владимир Путин и депутат Костромской областной думы, заслуженный изобретатель РФ Владимир Михайлов. "В настоящий момент Михайлов и Путин открыли специальные избирательные счета и имеют право собирать подписи в свою поддержку и вести агитацию", - отмечается в сообщении ЦИК. Восьми самовыдвиженцам ЦИК отказал в регистрации групп избирателей, созданных в их поддержку, документы еще ряда самовыдвиженцев рассматриваются.

Что касается кандидатов от партий, с начала президентской кампании 18 декабря в ЦИК поступило 21 уведомление от партий о проведении предвыборных съездов. На данный момент зарегистрированы уполномоченные 14 партий, выдвинувших кандидатов.

"Из них в настоящий момент специальные избирательные счета открыли 11 кандидатов на должность президента", - сообщается в релизе. Это Эльвира Агурбаш ("Альянс зеленых"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Екатерина Гордон (Партия добрых дел), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Станислав Полищук (Партия социальных реформ), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Роман Худяков ("Честно") и Григорий Явлинский ("Яблоко"). ЦИК России принимает документы для выдвижения от кандидатов, выдвинутых политическим партиями, до полуночи 12 января. Прием документов от самовыдвиженцев завершился в 00:00 мск 8 января.

Жириновский, которому как кандидату от парламентской партии не нужно собирать подписи, уже прошел процедуру регистрации. Этап регистрации кандидатов начался 27 декабря 2017 года. Представлять в ЦИК документы и подписи избирателей можно до 18:00 мск 31 января. После этого ЦИК в течение 10 дней будет проверять документы и подписи для вынесения решения о регистрации кандидата.

Самовыдвиженцам, для того чтобы быть зарегистрированными на выборах, нужно собрать не менее 300 тысяч подписей, причем в одном регионе может быть собрано не более 7,5 тысячи. Кандидатам от непарламентских партий требуется 100 тысяч подписей. Выборы президента пройдут 18 марта.

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