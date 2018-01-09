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Володин: законодательное обеспечение цифровой экономики будет в приоритете работы Госдумы

Политика
9 января, 13:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, января. /ТАСС

По словам парламентария, всего в повестке находится 1338 законопроектов

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МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Законодательное обеспечение развития цифровой экономики будет одним из главных приоритетов работы Госдумы в течение предстоящей весенней сессии нижней палаты. Об этом заявил во вторник журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам парламентария, в повестке Госдумы находится 1338 законопроектов. "Один из главных приоритетов - это законодательное обеспечение цифровой экономики. Уже на этой неделе мы рассмотрим в первом чтении законопроект, который будет регулировать государственно-частное партнерство в области развития информационных систем, в частности именно в IT-технологиях", - сказал спикер, указав на важность этой темы

"Мы считаем, что необходимо создавать все условия развития цифровой экономики, это наше будущее, это дает большие возможности и перспективы не только для нашей экономики, но и в целом для страны", - уверен Володин. "Нам нужно сделать так, чтобы мы могли экспортировать наши наработки и создавать условия для того, чтобы именно здесь создавались будущие технологии, чтобы не только совершенствовать многое в нашей жизни, но и, конечно, чтобы экономика от этого становилась более сильной", - подчеркнул он.

Законопроект, о рассмотрении которого сообщил Володин, наделяет IT-cистемы статусом объектов государственно-частного партнерства (ГЧП), в частности концессионных соглашений. Он был инициирован председателем комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым совместно с группой депутатов во исполнение поручения президента РФ об утверждении программы "Цифровая экономика".

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