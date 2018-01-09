В Сирии за сутки зафиксирован ряд нарушений перемирия в Идлибе и в пригородах Дамаска

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Офицеры международного Координационного центра в Сирии в течение суток фиксировали отдельные нарушения режима прекращения огня в провинции Идлиб и в пригородах Дамаска. Об этом во вторник сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

"В течение суток Центром продолжали фиксироваться отдельные немногочисленные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинции Идлиб и пригородах Дамаска. В целом обстановка в зонах деэскалации остается стабильной", - говорится в сообщении.

За сутки в свои дома вернулись 226 человек, из них 170 - в провинции Дейр-эз-Зор, 44 - в провинции Алеппо, 12 - в провинции Хомс, рассказали в Центре.

"На проведенной в городе Алеппо рабочей встрече с представителем партии "БААС" проработаны детали вывода членов вооруженных формирований оппозиции из населенного пункта Тайха", - сообщили российские военные.