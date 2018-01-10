В МИД РФ обсудили с послом Болгарии приоритеты председательства Софии в Совете Евросоюза

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов обсудил в среду с послом Болгарии в Москве Бойко Коцевым приоритеты председательства Софии в Совете Европейского союза. Как сообщили в МИД РФ, встреча состоялась по инициативе болгарской стороны.

"В ходе беседы были обсуждены приоритеты болгарского председательства в Совете Европейского союза в первой половине 2018 года", - информировали в министерстве.

Кроме того, дипломаты затронули актуальные аспекты двустороннего сотрудничества, включая совместные мероприятия по празднованию в марте этого года 140-й годовщины освобождения Болгарии в результате Русско-турецкой войны 1877-1878 годов.