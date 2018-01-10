Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.01:
$ 56.87
€ 67.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спикер Заксобрания Петербурга первым поставил подпись в поддержку Путина на выборах

Политика
10 января, 14:30 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 10, января. /ТАСС

Вячеслав Макаров сообщил, что представители "Единой России" называют очень высокой "активность жителей Санкт-Петербурга, которые дают подписи в поддержку кандидата"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентских выборах 2018 года

Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентских выборах 2018 года

© Алексей Павлишак/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Единая Россия" Вячеслав Макаров первым в России поставил подпись в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента РФ. Об этом он сообщил в среду журналистам.

Смотрите также

Как Владимир Путин выдвигался на пост президента РФ. Досье

"Я первым в России поставил подпись, когда собиралась инициативная группа [по выдвижению кандидата] в Москве", - сказал Макаров. Он добавил, что случайно приехал на встречу на несколько часов раньше необходимого, поскольку сотрудники аппарата сказали ему неправильное время сбора.

Спикер также сообщил, что в Петербурге представители "Единой России" принимают активное участие в сборе подписей, и их уже собрано несколько тысяч. "Партия принимает активное участие [в сборе подписей], работают наши представители. Они оценивают как очень высокую активность жителей Санкт-Петербурга, которые дают подписи в поддержку кандидата. На сегодняшнее время собрано несколько тысяч подписей петербуржцев", - сказал он.

Как сообщал ТАСС, сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента РФ начался 9 января в Санкт-Петербурге. В родном городе главы государства начали работу 22 пункта по сбору подписей, расположенных в торговых комплексах. Среди 50 сборщиков подписей есть члены партии "Единая Россия" и представители Общероссийского народного фронта. В петербургском отделении общественной организации "Волонтеры Победы" планируют приступить к этой работе сразу после создания штаба кандидата.

Путин участвует в выборах как самовыдвиженец. Для регистрации на выборах ему необходимо до 31 января представить в ЦИК не менее 300 тыс. подписей избирателей, причем в одном регионе может быть собрано не более 7,5 тыс. Выборы президента РФ пройдут 18 марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
2
Сухогруз из Сьерра-Леоне 30 декабря столкнулся с десантным кораблем РФ в Эгейском море
3
Спецслужбы США прослушивали телефон посла РФ с санкции секретного суда
4
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
5
Умер Михаил Державин
6
Как семьям с детьми сэкономить на проценте по ипотечному кредиту
7
Что известно об атаках на российские военные объекты в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама