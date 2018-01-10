Спикер Заксобрания Петербурга первым поставил подпись в поддержку Путина на выборах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Единая Россия" Вячеслав Макаров первым в России поставил подпись в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента РФ. Об этом он сообщил в среду журналистам.

"Я первым в России поставил подпись, когда собиралась инициативная группа [по выдвижению кандидата] в Москве", - сказал Макаров. Он добавил, что случайно приехал на встречу на несколько часов раньше необходимого, поскольку сотрудники аппарата сказали ему неправильное время сбора.

Спикер также сообщил, что в Петербурге представители "Единой России" принимают активное участие в сборе подписей, и их уже собрано несколько тысяч. "Партия принимает активное участие [в сборе подписей], работают наши представители. Они оценивают как очень высокую активность жителей Санкт-Петербурга, которые дают подписи в поддержку кандидата. На сегодняшнее время собрано несколько тысяч подписей петербуржцев", - сказал он.

Как сообщал ТАСС, сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента РФ начался 9 января в Санкт-Петербурге. В родном городе главы государства начали работу 22 пункта по сбору подписей, расположенных в торговых комплексах. Среди 50 сборщиков подписей есть члены партии "Единая Россия" и представители Общероссийского народного фронта. В петербургском отделении общественной организации "Волонтеры Победы" планируют приступить к этой работе сразу после создания штаба кандидата.

Путин участвует в выборах как самовыдвиженец. Для регистрации на выборах ему необходимо до 31 января представить в ЦИК не менее 300 тыс. подписей избирателей, причем в одном регионе может быть собрано не более 7,5 тыс. Выборы президента РФ пройдут 18 марта.