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Комитет Думы поддержал законопроект об обязанности СМИ-иноагентов учреждать в РФ юрлицо

Политика
10 января, 14:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, января. /ТАСС

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента 19 декабря

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МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал проект закона, которым СМИ со статусом иностранного агента обязываются учреждать в России юридическое лицо для распространения информации. Положительное заключение за подписью главы комитета Павла Крашенинникова размещено во вторник в электронной базе данных нижней палаты парламента.

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"Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству поддерживает концепцию проекта федерального закона", - говорится в документе.

Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации внесли 19 декабря в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается обязать СМИ, признанные выполняющими функции иностранного агента, для распространения информации учреждать российское юридическое лицо в течение месяца со дня его признания иноагентом. Кроме того, определяется возможность блокировки доступа к ресурсам, распространяющим материалы СМИ-иноагентов без указания соответствующей маркировки, а также оговаривается возможность приравнивать к таким СМИ физические лица.

Изменения предлагается внести в законы "О средствах массовой информации" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Авторами инициативы выступили вице-спикер Госдумы Петр Толстой, глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин вместе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом и его заместителем Людмилой Боковой.

"В случае признания иностранного средства массовой информации выполняющим функции иностранного агента организация распространения на территории РФ предназначенных для неограниченного круга лиц печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений и материалов такого иностранного средства массовой информации (в том числе с использованием сети Интернет) осуществляется учрежденным им российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента", - говорится в тексте законопроекта.

Профильным по рассмотрению законопроекта назначен комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи, соисполнителем - комитет по госстроительству и законодательству.

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Темы
Закон о СМИ-иноагентах в РФ
Персоны
Толстой, Петр Олегович Левин, Леонид Леонидович Бокова, Людмила Николаевна Клишас, Андрей Александрович Крашенинников, Павел Владимирович
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