ЦИК и МИД РФ проведут совещание по выборам президента с послами в странах СНГ и Балтии

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Центризбирком России планирует в феврале совместно с Министерством иностранных дел провести совещание по вопросам организации выборов президента России с руководителями посольств и консульств в странах СНГ и Прибалтики, в Израиле и ряде других государств. Это следует из плана работы ЦИК РФ на 2018 год, опубликованного в среду на сайте ведомства.

Согласно документу, в феврале запланирована "организация и проведение совместно с МИД России совещания с руководителями посольств и консульских учреждений РФ в государствах СНГ, Балтии, в Израиле, Финляндии, Абхазии и Южной Осетии по вопросам организации и проведения выборов президента РФ".

Проведение этого мероприятия со стороны ЦИК курируют председатель комиссии Элла Памфилова, зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев и член комиссии Николай Левичев, курирующий вопросы международного взаимодействия.

Кроме того, на февраль запланировано участие представителей ЦИК в совещании с председателями участковых избирательных комиссий в странах Западной и Восточной Европы, организуемом МИД России. Как ранее сообщил ТАСС член ЦИК Василий Лихачев, совещание пройдет 17-18 февраля в российском посольстве в Берлине.

Как сообщалось ранее, на консульском учете за границей состоит более 1,8 млн российских граждан. Для их голосования на выборах президента России 18 марта будет организовано более 360 избирательных участков.