Собрано более 2/3 подписей, необходимых для участия Явлинского в выборах президента РФ

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Предвыборные штабы основателя партии "Яблоко" и главы ее федерального политкомитета Григория Явлинского собрали более 2/3 подписей, необходимых для регистрации политика в качестве кандидата в президенты России. Об этом ТАСС в четверг сообщил пресс-секретарь "Яблока" Игорь Яковлев.

"Собрано уже 67 тыс. из 100 тыс. подписей, то есть более 2/3 подписей, необходимых для регистрации [Явлинского] на президентских выборах. Для того, чтобы избежать технического брака в подписных листах, мы планируем собрать 150 тыс. подписей", - сказал он.

22 декабря съезд "Яблока" выдвинул Явлинского в качестве кандидата на выборах президента РФ. Явлинскому, выдвинутому от непарламентской партии, для регистрации необходимо собрать 100 тыс. подписей избирателей, причем в одном регионе может быть собрано не более 2,5 тыс. подписей. Подавать подписи и документы на регистрацию можно до 31 января.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.