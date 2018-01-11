Слуцкий: Россия не будет подавать заявку на участие в ПАСЕ в 2018 году

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Россия не будет направлять заявку на подтверждение полномочий делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в 2018 году. Это подтвердил ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее о том, что РФ не будет направлять свою делегацию на январскую сессию ПАСЕ, поскольку в регламент ассамблеи не были внесены поправки о защите прав национальных делегаций от дискриминации, сообщил ТАСС вице-спикер Госдумы Петр Толстой, курирующий в нижней палате парламента международную деятельность.

"Мы, как и два предыдущих года, не будем направлять заявку на подтверждение полномочий делегации в ПАСЕ на 2018 год и не поедем на январскую сессию ни в полном, ни в усеченном составе. Решение такое есть", - сказал, в свою очередь, Слуцкий.

По его словам, до сих пор не было выполнено ключевое условие для возвращения делегации РФ - внесение поправок в регламент ПАСЕ, отменяющих норму о возможности лишения права голоса национальных делегаций. "Пока действуют эти дискриминационные положения регламента и так называемые санкционные статьи, Россия не вернется к работе в ассамблее, об этом было заявлено на различных уровнях много раз", - подчеркнул глава комитета.

При этом Слуцкий подтвердил, что консультации по выходу из кризиса взаимоотношений России и ПАСЕ планируется продолжить. "В декабре было принято решение о создании специальной комиссии по гармонизации уставных органов - Комитета министров Совета Европы и ПАСЕ. В основе ее работы лежит идея доклада лидера политгруппы социалистов Микеле Николетти, который настаивает, что в работе обеих структур в обязательном порядке должны принимать участие все 47 стран Совета Европы. Посмотрим, что коллеги предложат", - заключил глава комитета.

Россия и ПАСЕ

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении прав делегации РФ, но тогда санкции остались в силе: Россия была лишена возможности голосовать в ПАСЕ до конца года, а также отстранена от участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы.

В ответ делегация РФ заявила, что отказывается работать в ПАСЕ на таких условиях, а в 2016-2017 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся русофобских настроений в Страсбурге.

В конце июня стало известно, что Россия приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно Москва предлагает внести в регламент ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.