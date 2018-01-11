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Комитет Госдумы поддержал усиление финансовых санкций в связи с распространением оружия

Политика
11 января, 15:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС

Госдума рассмотрит соответствующий законопроект на заседании 17 января

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МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий усиление мер противодействия физлицам и организациям, которые могут быть причастными к финансированию распространения оружия массового уничтожения. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 17 января.

Законопроект дополняет закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" новой статьей - "Меры по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения". Такие меры будут включать в себя замораживание (блокирование) денежных средств или иного включенных в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, а также информирование Росфинмониторинга о принятых мерах, обязательный контроль операций с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физлицо, включенное в этот перечень, либо юрлицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем такой организации или физлица.

Банки будут обязаны приостановить операцию на срок в пять рабочих дней с одновременным представлением такой информации в Росфинмониторинг в случае, если хотя бы об одной из сторон операции являются такая организация или физлицо либо юридическое или физическое лицо, действующее от их имени. Порядок формирования соответствующего перечня будет устанавливаться кабмином.

"Меры <...> позволят обеспечить соблюдение требований, принятых резолюций Совета Безопасности ООН по КНДР и Ирану, а также возможных будущих резолюций, в том числе в развитие обозначенных", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. По словам главы комитета Анатолия Аксакова, законопроект не содержит рисков неоправданной блокировки счетов российских предприятий. "У нас есть право вето в Совбезе, мы не допустим, чтобы наши предприятия пострадали", - сказал он.

Для приведения законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствие с международными стандартами и рекомендациями ФАТФ, законопроектом предусматривается частичная или полная отмена применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, если соответствующее решение будет принято международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове Противодействие терроризму в России
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