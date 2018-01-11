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В ЦИК ожидают, что на выборах президента проголосуют порядка 25% избирателей за рубежом

Политика
11 января, 15:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС

Для голосования за границей откроют порядка 360 избирательных участков

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МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Центризбирком России прогнозирует, что на выборах президента РФ 18 марта проголосуют не более 25-28% россиян, живущих за границей. Об этом сообщил в четверг член ЦИК Василий Лихачев на заседании комитета Госдумы по международным делам.

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"На [президентских] выборах 2012 года к урнам пришло около 25% зарубежных избирателей. У меня такое ощущение, что мы будем повторять эту цифру, где-то 25-28%, на большее рассчитывать не приходится", - сказал он.

Лихачев напомнил, что всего на консульском учете за рубежом состоит почти 1,9 млн россиян. Как сообщалось ранее, для голосования на выборах президента России за границей откроют порядка 360 избирательных участков.

Член ЦИК отметил, что на низкую явку избирателей за границей могут повлиять обстоятельства "психологического свойства": "диктат, давление, настроения прессы, какие-то акты в отношении граждан РФ".

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