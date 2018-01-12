Памфилова: использование биометрии на выборах должно сочетаться с целым комплексом мер

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Председатель ЦИК Элла Памфилова считает правильным использование возможностей биометрии для регистрации избирателей, но пока воздерживается от прогнозов о перспективах внедрения этого механизма на выборах.

В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал правильным обсуждение возможности введения биометрической идентификации на избирательных участках.

Памфилова в ходе беседы с журналистами отметила, что комментировать конкретные предложения не хотела бы, потому что не ознакомилась с ними. "Это очень хорошо, вообще все страны вводят эти вещи биометрические, но это должно быть не само по себе, а в сочетании с целым механизмом [мер]", - сказала она.

"Может быть, выборы пройдут, и в следующий раз все будет вообще по-другому. Если у нас интернет дотянется до дальних уголков, может быть, мы вообще перейдем на систему блокчейн", - добавила она.