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На пост главы Нижнего Новгорода претендуют депутат Думы и глава администрации Шахуньи

Политика
12 января, 15:38 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 12, января. /ТАСС

Заседание, на котором депутаты выберут главу города, состоится 17 января

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 января. /ТАСС/. Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Нижнего Новгорода утвердила две кандидатуры из трех, заявленных на конкурс, - депутата Госдумы от Нижегородской области Владимира Панова и главы администрации городского округа Шахунья Романа Кошелева. Об этом сообщила в пятницу председатель комиссии, исполняющий полномочия председателя городской думы Елизавета Солонченко.

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Депутата Госдумы выдвинули на пост главы Нижнего Новгорода

Депутаты регионального парламента 26 октября 2017 года приняли изменения в закон, по которому управлять Нижним Новгородом будет один руководитель, тогда как ранее полномочия по управлению городом были поделены между главой администрации и главой города.

"Все десять членов конкурсной комиссии отдали свои голоса [Владимиру] Панову, за [Романа] Кошелева проголосовало восемь человек, за [Владислава] Атмахова никто не проголосовал. Таким образом, в конкурсе по выбору главы Нижнего Новгорода примут участие Панов и Кошелев", - сказала Солонченко, подводя итоги конкурса.

Ранее сообщалось, что заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором депутаты будут выбирать главу города, состоится 17 января.

Ранее документы в конкурсную комиссию подали четыре человека: самовыдвиженец, начальник межрегионального отдела ФГБУ "Федеральной кадастровой палаты Росреестра" Сергей Ромашов, глава администрации городского округа Шахунья Роман Кошелев (выдвинут группой депутатов гордумы), руководитель фракции ЛДПР в областном парламенте Владислав Атмахов (выдвинут фракцией партии в гордуме), а также депутат Госдумы от региона Владимир Панов, кандидатуру которого выдвинул врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

Позднее Ромашов отозвал свое заявление.

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