Путин обсудил с СБ РФ подготовку к конгрессу нацдиалога Сирии и ситуацию вокруг КНДР

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ вопросы урегулирования в Сирии и положение дел на Корейском полуострове.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Обсуждена тема политического урегулирования в Сирии, том числе подготовка Конгресса сирийского национального диалога в Сочи", - отметил он. "Путин также проинформировал участников совещания о состоявшемся накануне вечером весьма обстоятельном телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ", - сказал Песков. "Кроме того затрагивалась тема функционирования зон деэскалации в Сирии", - добавил он.

"В ходе совещания состоялся также обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове в свете недавних прямых контактов представителей КНДР и Республики Корея", - сообщил пресс-секретарь.