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Путин обсудил с СБ РФ подготовку к конгрессу нацдиалога Сирии и ситуацию вокруг КНДР

Политика
12 января, 15:39 UTC+3

В том числе обсуждалась подготовка Конгресса сирийского национального диалога в Сочи

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© Алексей Дружинин/ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ вопросы урегулирования в Сирии и положение дел на Корейском полуострове.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Обсуждена тема политического урегулирования в Сирии, том числе подготовка Конгресса сирийского национального диалога в Сочи", - отметил он. "Путин также проинформировал участников совещания о состоявшемся накануне вечером весьма обстоятельном телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ", - сказал Песков. "Кроме того затрагивалась тема функционирования зон деэскалации в Сирии", - добавил он.

"В ходе совещания состоялся также обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове в свете недавних прямых контактов представителей КНДР и Республики Корея", - сообщил пресс-секретарь.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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